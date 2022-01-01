Манчестер Сіті та Вест Гем здобули виїзні перемоги. Результати матчів 21 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 21-му турі англійської Прем'єр-Ліги Арсенал програв Манчестер Сіті, Тоттенгем здолав Вотфорд, а Вест Гем на виїзді переграв Крістал Пелес.
Українець Олександр Зінченко пропустив матч з Арсеналом через позитивний тест на коронавірус.
Андрій Ярмоленко увесь матч з командою Крістал Пелес провів на лаві запасних.
Чемпіонат Англії - АПЛ
21 тур, 1 січня
Арсенал - Манчестер Сіті 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Сака, 1:1 - 57 Марез (пен), 1:2 - 90+3 Родрі
Вотфорд - Тоттенгем 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 90+6 Санчес
Крістал Пелес - Вест Гем 2:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 22 Антоніо, 0:2 - 25 Лансіні, 0:3 - 45+5 Лансіні (пен), 1:3 - 83 Едуар, 2:3 - 90+1 Олісе