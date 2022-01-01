Миколенко став гравцем Евертона
Сьогодні 12:06 1793
Леоненко: Я не впевнений, що буде легко з шотландцями
Сьогодні 18:39 263
Трансфер Миколенка став одним з найкращих для Динамо
Сьогодні 17:39 861
Букмекер Betfred порадував всіх, хто поставив на чемпіонство Ман Сіті
Сьогодні 16:34 215
Російських молодих хокеїстів не пустили на борт літака через пияцтво
Сьогодні 14:03 1037
Зінченко здав позитивний тест на COVID-19
Сьогодні 13:26 403
Одіозний росіянин Кремльов підтримав нелегітимного ексрегіонала
Сьогодні 13:09 1183 1
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Сьогодні 12:59 4507
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 12:52 21918 1
Миколенко прокоментував свій перехід до Евертона
Сьогодні 12:25 2320
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Манчестер Сіті та Вест Гем здобули виїзні перемоги. Результати матчів 21 туру АПЛ

Сьогодні 21:28 467 0
Зінченко не потрапив до заявки, Ярмоленко провів гру на лаві запасних
Манчестер Сіті та Вест Гем здобули виїзні перемоги. Результати матчів 21 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал, #Вест Гем, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

У 21-му турі англійської Прем'єр-Ліги Арсенал програв Манчестер Сіті, Тоттенгем здолав Вотфорд, а Вест Гем на виїзді переграв Крістал Пелес.

Українець Олександр Зінченко пропустив матч з Арсеналом через позитивний тест на коронавірус.

Андрій Ярмоленко увесь матч з командою Крістал Пелес провів на лаві запасних.

Чемпіонат Англії - АПЛ
21 тур, 1 січня

Арсенал - Манчестер Сіті 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Сака, 1:1 - 57 Марез (пен), 1:2 - 90+3 Родрі

Вотфорд - Тоттенгем 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+6 Санчес

Крістал Пелес - Вест Гем 2:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 22 Антоніо, 0:2 - 25 Лансіні, 0:3 - 45+5 Лансіні (пен), 1:3 - 83 Едуар, 2:3 - 90+1 Олісе

Коментарі ()