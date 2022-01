Зінченко здав позитивний тест на COVID-19

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Zorya Londonsk.

Тестування проводилося напередодні матчу з канонірами - 31 грудня. Не зважаючи на це, Зінченко не подаючи жодного виду хвороби зустрів Новий рік з сім’єю.

Відзначимо, що матч між Арсеналом і Манчестер Сіті стане першим у 2021-році серед ТОП-5 європейських чемпіонатів. Також додамо, що цю гру пропустить ще півзахисник містян Філ Фоден і теж через позитивний тест на Covid-19. Старт зустрічі запланований на 14:30.

