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Зінченко здав позитивний тест на COVID-19

Сьогодні 13:26 238 0
Українець пропустить матч з Арсеналом
Зінченко здав позитивний тест на COVID-19
#Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Zorya Londonsk.

Тестування проводилося напередодні матчу з канонірами - 31 грудня. Не зважаючи на це, Зінченко не подаючи жодного виду хвороби зустрів Новий рік з сім’єю.

Відзначимо, що матч між Арсеналом і Манчестер Сіті стане першим у 2021-році серед ТОП-5 європейських чемпіонатів. Також додамо, що цю гру пропустить ще півзахисник містян Філ Фоден і теж через позитивний тест на Covid-19. Старт зустрічі запланований на 14:30.

Нагадаємо, Манчестер Сіті Зінченка переграв Брентфорд у 20 турі АПЛ.

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