Перемогу Усика над Джошуа визнано найбільшою звитягою України в 2021 році
22.12.2021 21:55 447
Сіренко: Я готовий провести бій з Гассієвим
Вчора 22:02 246
Гол Овдійчук - найкращий у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів
Вчора 20:48 282
Гутцайт: Скандали у наших федераціях - далеко не дрібниці
Вчора 20:33 340
Як Ліверпуль та Ман Юнайтед зіграли скандальний договорняк
Вчора 19:33 290
Шевчук: Срна консультувався навіть з Гвардіолою щодо ситуації з допінг-скандалом
Вчора 19:10 293
Швед отримав струс мозку в матчі Кубка Бельгії
Вчора 16:34 309
Гутцайт прокоментував ситуацію з Національним антидопінговим центром України
Вчора 15:36 252
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Вчора 15:17 1945
Гутцайт: Якщо ми привеземо з Пекіна-2022 бодай одну медаль, то це вже буде добре
Вчора 14:14 266
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Монако - Ренн 2:1. Огляд матчу

Вчора 22:29 143 0
Фолланд приніс перемогу своїй команді
Монако - Ренн 2:1. Огляд матчу
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Монако, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

Монако здобуло мінімальну перемогу над Ренном у рамках 19 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

19 тур, 22 грудня

Монако - Ренн 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Мартін, 1:1 - 35 Бен Єддер (пен), 2:1 - 72 Фолланд

Коментарі ()