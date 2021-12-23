Джерело - Чемпіон.
Монако здобуло мінімальну перемогу над Ренном у рамках 19 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
19 тур, 22 грудня
Голи: 0:1 - 16 Мартін, 1:1 - 35 Бен Єддер (пен), 2:1 - 72 Фолланд
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Джерело - Чемпіон.
Монако здобуло мінімальну перемогу над Ренном у рамках 19 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
19 тур, 22 грудня
Голи: 0:1 - 16 Мартін, 1:1 - 35 Бен Єддер (пен), 2:1 - 72 Фолланд