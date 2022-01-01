Стало відомо, під яким номером Миколенко гратиме в Евертоні

Віталій одягне футболку з ігровим номером 19

Джерело - Чемпіон.

Українець Віталій Миколенко виступатиме за Евертон під ігровим номером 19.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нагадаємо, у Києві він грав із числом 16 на спині.

1 січня англійський клуб "Евертон" офіційно оголосив про трансфер захисника київського Динамо та збірної України Віталія Миколенка.

Захисник підписав з англійським клубом контракт, який діятиме до літа 2026 року. Вартість трансферу не оприлюднено.