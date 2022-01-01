Стало відомо, під яким номером Миколенко гратиме в Евертоні

Джерело - Чемпіон.
Українець Віталій Миколенко виступатиме за Евертон під ігровим номером 19.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
🇺🇦 VM19 🇺🇦 pic.twitter.com/Nrkgrw7aP2— Everton (@Everton) January 1, 2022
Нагадаємо, у Києві він грав із числом 16 на спині.
1 січня англійський клуб "Евертон" офіційно оголосив про трансфер захисника київського Динамо та збірної України Віталія Миколенка.
Захисник підписав з англійським клубом контракт, який діятиме до літа 2026 року. Вартість трансферу не оприлюднено.