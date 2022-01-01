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Реал не підписуватиме Погба

Сьогодні 14:25 135 0
Вершкові припинили боротьбу за французького хавбека
Реал не підписуватиме Погба
#Манчестер Юнайтед, #Погба, #Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Мадридський Реал вирішив відмовитися від можливості підписання півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Мадридську команду не влаштували вимоги футболіста за особистим контрактом, а також відсоток угоди для агента.

У цьому розіграші чемпіонату Англії Погба провів дев'ять матчів. Ще чотири гри на рахунку хавбека у груповій стадії Ліги чемпіонів. Контракт футболіста з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2022 року.

Раніше, Погба залишив таємниче повідомлення у соцмережі.

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