Реал не підписуватиме Погба

Вершкові припинили боротьбу за французького хавбека

Мадридський Реал вирішив відмовитися від можливості підписання півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Мадридську команду не влаштували вимоги футболіста за особистим контрактом, а також відсоток угоди для агента.

У цьому розіграші чемпіонату Англії Погба провів дев'ять матчів. Ще чотири гри на рахунку хавбека у груповій стадії Ліги чемпіонів. Контракт футболіста з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2022 року.

Раніше, Погба залишив таємниче повідомлення у соцмережі.