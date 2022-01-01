Реал не підписуватиме Погба

Джерело - sport.ua.
Мадридський Реал вирішив відмовитися від можливості підписання півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Мадридську команду не влаштували вимоги футболіста за особистим контрактом, а також відсоток угоди для агента.
У цьому розіграші чемпіонату Англії Погба провів дев'ять матчів. Ще чотири гри на рахунку хавбека у груповій стадії Ліги чемпіонів. Контракт футболіста з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2022 року.
Раніше, Погба залишив таємниче повідомлення у соцмережі.