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Погба залишив таємниче повідомлення у соцмережі

Сьогодні 13:38 Віктор Слюсаренко 153 0
Француз взимку може змінити клуб
Погба залишив таємниче повідомлення у соцмережі
#Погба

Джерело - Чемпіон.

Французький легіонер Манчестер Юнайтед Поль Погба виклав фотографію, на якій він сидить у розкішному лімузині, а підпис вирішив зробити досить таємничим.

"Не дивись на проблему, дивись на її вирішення", - написав Погба.

Зазначимо, що 1 січня Манчестер Юнайтед та Поль Погба повинні будуть ухвалити рішення - продовжити чинний контракт або розпочати переговори з іншими клубами для трансферу футболіста.

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Допис, поширений Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Нагадаємо, Барселона відмовилась від трансферу Погба.

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