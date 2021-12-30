Француз взимку може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Французький легіонер Манчестер Юнайтед Поль Погба виклав фотографію, на якій він сидить у розкішному лімузині, а підпис вирішив зробити досить таємничим.

"Не дивись на проблему, дивись на її вирішення", - написав Погба.

Зазначимо, що 1 січня Манчестер Юнайтед та Поль Погба повинні будуть ухвалити рішення - продовжити чинний контракт або розпочати переговори з іншими клубами для трансферу футболіста.

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Нагадаємо, Барселона відмовилась від трансферу Погба.

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