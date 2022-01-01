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Леоненко: При мені Селезньов би не командував

Сьогодні 20:54 349 0
Експерт оцінив гру Миная взаємовідносини Селезньова з командою
Леоненко: При мені Селезньов би не командував
#Віктор Леоненко, #Минай, #Євген Селезньов

Джерело - Чемпіон.

Для поліпшення результатів в УПЛ команді Минай потрібно в оборону кілька нормальних гравців. 

Про це експерт Віктор Леоненко заявив у випуску Пряма Червона.

"Чому так Минай грає? Ще Кобін збирав команди з миру по нитці. Вони те ж стараються грати. Просто потрібно в оборону кілька нормальних гравців. 

А про Селезньова - командує. Це питання не до мене, а до тренера. При мені Євген би не командував. Коли футболіст командує, то у грі має робити результат. 

Селезньов нині не кращий. Якщо рахуєшся ти бомбардиром, то нині не важливо. Ти бомбардиром маєш бути зараз для гравців, а не колись. Йому залишилося забити сім голів. Я не знаю коли він їх заб'є. Це від тренера залежить як себе ведуть футболісти", - зазначив Леоненко.

Раніше, Леоненко назвав найкращого українського футболіста у 2021 році.

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