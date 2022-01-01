Леоненко: При мені Селезньов би не командував

Для поліпшення результатів в УПЛ команді Минай потрібно в оборону кілька нормальних гравців.

Про це експерт Віктор Леоненко заявив у випуску Пряма Червона.

"Чому так Минай грає? Ще Кобін збирав команди з миру по нитці. Вони те ж стараються грати. Просто потрібно в оборону кілька нормальних гравців.

А про Селезньова - командує. Це питання не до мене, а до тренера. При мені Євген би не командував. Коли футболіст командує, то у грі має робити результат.

Селезньов нині не кращий. Якщо рахуєшся ти бомбардиром, то нині не важливо. Ти бомбардиром маєш бути зараз для гравців, а не колись. Йому залишилося забити сім голів. Я не знаю коли він їх заб'є. Це від тренера залежить як себе ведуть футболісти", - зазначив Леоненко.