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ПСЖ через фінансовий феєр-плей має продати гравців на 100 млн євро

Сьогодні 09:55 191 0
Парижани готуються влаштувати розпродаж
ПСЖ через фінансовий феєр-плей має продати гравців на 100 млн євро
#ПСЖ

Джерело - sport.ua.

ПСЖ в найближчі трансферні вікна (взимку та влітку) має продати гравців на 100 мільйонів євро, щоб вкластися у ліміт фінансового феєр-плей.

Про це повідомляє L'Equipe.

Якщо до літа 2022 цього не трапиться, то паризький клуб не впишеться в норми фінансового феєр-плей і дефіцит доведеться покривати за рахунок власника клубу - Qatar Sports Investments.

Очікується, що ПСЖ готові продати воротаря Серхіо Ріко, захисників Левена Курзава, Тіло Керера, Абду Діалло, півзахисників Рафінью, Юліана Дракслера, а також нападника Мауро Ікарді.

Нагадаємо, ПСЖ продав близько мільйона футболок Мессі.

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