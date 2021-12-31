Славія викупила контракт Качараби

Сума угоди не повідомляється

Джерело - FootBoom.

Празька Славія активувала опцію викупу контракту українського захисника Тараса Качараби.

Про це повідомляє FootBoom.

Славія викупила контракт футболіста у чеського Словану. Сума угоди не повідомляється.

Раніше Заховайло повідомив, що до захисника виявляють інтерес клуби Бундесліги, MLS та Бельгії.

Цього сезону 26-річний Качараба провів 22 матчі за Славію у всіх турнірах, відзначившись одним голом. У вересні захисник дебютував за збірну України у товариському поєдинку проти Чехії (1:1).

Раніше, Качараба очолив рейтинг найкращих гравців чеської першості за версією Instat.