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Качараба став найкращим гравцем чемпіонату Чехії

Сьогодні 14:11 228 0
Тарас Качараба - найкращий гравець першої половини сезону
Качараба став найкращим гравцем чемпіонату Чехії
#Качараба

Джерело - zbirna.com.

Захисник Славії Тарас Качараба очолив рейтинг найкращих гравців чеської першості за версією Instat.

Про це повідомляє Команда№1.

У цьому сезоні він провів 14 матчів, а середня оцінка за версією статистичного порталу становить 263 бали.

Українець на 10 очок випередив найближчих переслідувачів – захисника Спарти Давіда Ганцко та хавбека Спарти Лукаша Гарасліна.

Відзначимо, що  Качараба також входить до десятки найкращих гравців чеської ліги за точністю передач (88%). Такий самий показник у ще одного українця, захисника молодіжки Максима Таловерова, який захищає кольори Ческе-Будейовіце.

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