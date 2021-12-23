Качараба став найкращим гравцем чемпіонату Чехії

Тарас Качараба - найкращий гравець першої половини сезону

Захисник Славії Тарас Качараба очолив рейтинг найкращих гравців чеської першості за версією Instat.

Про це повідомляє Команда№1.

У цьому сезоні він провів 14 матчів, а середня оцінка за версією статистичного порталу становить 263 бали.

Українець на 10 очок випередив найближчих переслідувачів – захисника Спарти Давіда Ганцко та хавбека Спарти Лукаша Гарасліна.

Відзначимо, що Качараба також входить до десятки найкращих гравців чеської ліги за точністю передач (88%). Такий самий показник у ще одного українця, захисника молодіжки Максима Таловерова, який захищає кольори Ческе-Будейовіце.