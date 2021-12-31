Стали відомі усі суперники Металіста на першому зборі

Джерело - sport.ua.
Третім суперником Металіста на першому турецькому зборі стане Варта з Познані.
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
Зустріч відбудеться 27 січня.
Після 19 турів польської Екстракляси Варта знаходиться в зоні вильоту, посідаючи 16-те місце з 18 (відразу за нею розташувався чинний чемпіон варшавська Легія).
24 січня суперником харків'ян стане Слован Ліберець (9 місце чемпіонату Чехії), а на 26 січня у команди Олександра Кучера запланований спаринг з Радомяком з Радома (4 місце чемпіонату Польщі).
Раніше, Ярославський окреслив цілі Металіста.