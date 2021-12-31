Стали відомі усі суперники Металіста на першому зборі

У січні харків'яни зіграють із представниками чеської та польської еліти

Третім суперником Металіста на першому турецькому зборі стане Варта з Познані.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Зустріч відбудеться 27 січня.

Після 19 турів польської Екстракляси Варта знаходиться в зоні вильоту, посідаючи 16-те місце з 18 (відразу за нею розташувався чинний чемпіон варшавська Легія).

24 січня суперником харків'ян стане Слован Ліберець (9 місце чемпіонату Чехії), а на 26 січня у команди Олександра Кучера запланований спаринг з Радомяком з Радома (4 місце чемпіонату Польщі).

Раніше, Ярославський окреслив цілі Металіста.