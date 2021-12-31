Гол Яремчука не врятував Бенфіку від поразки у матчі з Порту

Українець вийшов з перших хвилин матчу і відзначився забитим голом

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка на виїзді поступилася Порту.

У першому таймі матчу Порту забив два голи. На старті другого тайму Яремчук один гол відіграв. Але вже через дві хвилини Бенфіка залишилася у меншості - Алмейда отримав друге попередження. А на 52-ій хвилині Яремчука замінили. На 69-ій хвилині Таремі встановив остаточний рахунок 3:1 на користь Порту.

Чемпіонат Португалії - Прімейра-ліга 2021-2022

16 тур, 30 грудня

Порту - Бенфіка 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 34 Вієйра, 2:0 - 37 Пепе, 2:1 - 47 Яремчук, 3:1 - 69 Таремі

Нагадаємо, Пірло може очолити Бенфіку Яремчука.