Голкіпер Динамо перейшов до іспанського клубу

Джерело - Чемпіон.
Іспанський клуб Кордоба підписав голкіпера київського Динамо Іларіона Тугая.
Про це повідомляє журналіст Хорхе Гонсалес.
Тугай підписав із Кордобою контракт до літа 2023 року.
Тугай є вихованцем Динамо. Нинішнього сезону провів один матч у чемпіонаті України U-19.
OFICIAL | Ilarion Tugay es nuevo jugador del CCF “B”. Firma hasta 2023. Procede de las categorías inferiores del Dinamo Kiev. pic.twitter.com/JqpoVntJLS— Jorge Hernández (@Jorge_He97) December 30, 2021
Кордоба виступає у четвертому дивізіоні чемпіонату Іспанії. При цьому Тугай, швидше за все, гратиме за Кордобу Б, яка виступає у п'ятому дивізіоні.
Нагадаємо, Шапаренко - найкращий гравець Динамо у 2021 році.