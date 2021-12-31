Голкіпер Динамо перейшов до іспанського клубу

Тугай став гравцем Кордоби

Джерело - Чемпіон.

Іспанський клуб Кордоба підписав голкіпера київського Динамо Іларіона Тугая.

Про це повідомляє журналіст Хорхе Гонсалес.

Тугай підписав із Кордобою контракт до літа 2023 року.

Тугай є вихованцем Динамо. Нинішнього сезону провів один матч у чемпіонаті України U-19.

OFICIAL | Ilarion Tugay es nuevo jugador del CCF “B”. Firma hasta 2023. Procede de las categorías inferiores del Dinamo Kiev. pic.twitter.com/JqpoVntJLS — Jorge Hernández (@Jorge_He97) December 30, 2021

Кордоба виступає у четвертому дивізіоні чемпіонату Іспанії. При цьому Тугай, швидше за все, гратиме за Кордобу Б, яка виступає у п'ятому дивізіоні.

Нагадаємо, Шапаренко - найкращий гравець Динамо у 2021 році.