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Голкіпер Динамо перейшов до іспанського клубу

Сьогодні 11:40 303 0
Тугай став гравцем Кордоби
Голкіпер Динамо перейшов до іспанського клубу
#Динамо Київ, #Тугай

Джерело - Чемпіон.

Іспанський клуб Кордоба підписав голкіпера київського Динамо Іларіона Тугая.

Про це повідомляє журналіст Хорхе Гонсалес.

Тугай підписав із Кордобою контракт до літа 2023 року.

Тугай є вихованцем Динамо. Нинішнього сезону провів один матч у чемпіонаті України U-19.

Кордоба виступає у четвертому дивізіоні чемпіонату Іспанії. При цьому Тугай, швидше за все, гратиме за Кордобу Б, яка виступає у п'ятому дивізіоні.

Нагадаємо, Шапаренко - найкращий гравець Динамо у 2021 році.

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