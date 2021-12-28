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Шапаренко - найкращий гравець Динамо у 2021 році

Сьогодні 16:47 496 0
Бущан посів друге місце в опитуванні
Шапаренко - найкращий гравець Динамо у 2021 році
#Динамо Київ, #Микола Шапаренко

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Завершилося голосування з визначення найкращого футболіста Динамо в 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравцем року став півзахисник Микола Шапаренко, який набрав 35% голосів.

Друге місце у голкіпера Георгія Бущана, котрий набрав 20% голосів. ТОП-3 замкнув Віталій Буяльський із 15%.

Показники інших футболістів Динамо за підсумками опитування розподілилися наступним чином: Денис Гармаш – 11%, Віктор Циганков – 9%, Віталій Миколенко – 6%, Ілля Забарний – 3%, Сергій Сидорчук – 1%.

Нагадаємо, Луческу готовий відправити 12 гравців у Динамо Бухарест.

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