Джерело - офіційний сайт Динамо.
Завершилося голосування з визначення найкращого футболіста Динамо в 2021 році.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Гравцем року став півзахисник Микола Шапаренко, який набрав 35% голосів.
Друге місце у голкіпера Георгія Бущана, котрий набрав 20% голосів. ТОП-3 замкнув Віталій Буяльський із 15%.
Показники інших футболістів Динамо за підсумками опитування розподілилися наступним чином: Денис Гармаш – 11%, Віктор Циганков – 9%, Віталій Миколенко – 6%, Ілля Забарний – 3%, Сергій Сидорчук – 1%.
Нагадаємо, Луческу готовий відправити 12 гравців у Динамо Бухарест.