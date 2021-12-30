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Петраков назвав найскладнішим матч збірної України

Сьогодні 18:30 247 0
Олександр Петраков прокоментував найскладніший матч збірної України
Петраков назвав найскладнішим матч збірної України
Фото - УАФ
#Олександр Петраков

Джерело - uaf.ua.

Матч проти Боснії і Герцоговини був найскладнішим для тренерського штабу збірної України.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков в інтерв'ю УАФ.

"Який поєдинок був найскладнішим для вас біля керма збірної України? Кожен із семи матчів був по-своєму складним. Але я все-таки виділив би виїзний поєдинок із боснійцями, оскільки в ньому вирішувалася подальша доля збірної України", - відзначив Петраков.

Нагадаємо, Маліновський поставив крапку у конфлікті з Петраковим.

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