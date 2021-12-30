Президент Торіно: Белотті влітку покине клуб

Нападник Торіно Андреа Белотті влітку покине клуб.

Про це розповів президент італійського клубу Урбано Кайро.

"Я думаю, що Белотті залишить нас на правах вільного агента. Його контракт закінчується, новий він підписувати не має наміру.

Свого часу при переході з Палермо він обійшовся нам у 8 млн євро. За ці роки Андреа багато дав клубу, але й клуб багато йому дав.

Чотири роки тому ми могли продати його Мілану за 100 мільйонів євро, але у нас склалися такі гармонійні стосунки, що ні гравець, ні клуб не захотіли розлучатися", - розповів Кайро.