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Дніпро-1 підписав 22-річного вінгера Фламенгу

Сьогодні 11:41 227 0
Білл підписав повноцінний контракт з Дніпро-1
Дніпро-1 підписав 22-річного вінгера Фламенгу
#СК Дніпро-1

Джерело - scdnipro1.com.

Дніпро-1 оголосив про перехід 22-річний бразильського вінгера Фламенгу Білла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Бразилець підписав контракт терміном на 5 років. Інші делаті угоди не розголошуються.

Протягом 2021 року Білл гра за Дніпро-1 на правах оренди. Бразилець зіграв 16 матчів УПЛ, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Ще 2 матчі бразилець зіграв у Кубку України, в яких на його рахунку 1 асист.

Нагадаємо, Довбик - найкращий футболіст УПЛ у 2021 році.

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