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Довбик - найкращий футболіст УПЛ у 2021 році за результатами опитування футболістів й тренерів

Сьогодні 11:43 204 0
Довбик - найкращий футболіст УПЛ у 2021 році за результатами опитування футболістів й тренерів
#Довбик

Джерело - Чемпіон.

Найкращим гравцем УПЛ у 2021 році футболісти та тренери назвали нападника Дніпра-1 та збірної України Артема Довбика.

Із 1995 року газета Команда проводила референдум із визначення найкращого футболіста, який виступає в чемпіонаті України, але кілька років тому це авторитетне видання припинило своє існування. Редакція сайту КОМАНДА1 вирішила продовжити традицію проведення опитування, яке вирізняється тим, що участь у ньому беруть люди, які мають до футболу найбезпосередніше відношення. А що може бути приємнішим за визнання колег, не з чуток знайомих з особливостями футбольного виробництва?

До речі, нинішній референдум, який знову проходив за підтримки компанії EVOLUTION (маркетинг та брендинг), став уже 27-м (!) за ліком. Такі тривалі та системні акції в українському футболі ви навряд чи знайдете.

Нагадаємо, що опитуємо ми по 16 представників від усіх клубів вітчизняного елітного дивізіону (15 гравців плюс головний тренер), кожен із яких називає свою трійку лауреатів. За перше місце нараховується три очки, за друге – два, за третє – одне. Загалом ми зібрали думки 240 футболістів і 16 наставників. В анкетах було згадано 97 виконавців — на два менше, ніж минулого року. Варто зазначити, що у своїх трійках респонденти назвали імена 27 легіонерів, але виграв вітчизняний виконавець. Другий рік, до речі, поспіль.

Отже, вперше переможцем став представник Дніпра-1 – нападник збірної України Артем Довбик (20-й лауреат за історію). Дніпровський форвард набрав 245 очок (32% від максимальної кількості). На перше місце Довбика поставили 54 особи, на друге — 29, на третє — 25. Загалом за найкращого бомбардира нашого чемпіонату проголосувало 108 респондентів — 42% від загальної кількості.

Артем Довбик виграв опитування за версією семи команд, а найбільш щедрими по відношенню до нього виявилися Дніпро-1 (40), Олександрія (34) та Рух (28). На другому місці фінішував торішній лауреат — півзахисник Динамо Віктор Циганков (четвертий рік поспіль потрапив у трійку призерів), а на третьому — його одноклубник Микола Шапаренко.

Ми вітаємо Артема Довбика з перемогою у нашому референдумі та дякуємо всім учасникам опитування та тим, хто допомагав у його проведенні.

А на десерт ми пропонуємо вам велике ексклюзивне й оригінальне інтерв'ю з переможцем референдуму. В його історії було кілька випадків, коли не вдалося записати розмову з лауреатом року. Проте Артем Довбик не став порушувати нашої передноворічної традиції. Ми розмовляли більше години, а все тому, що це було не зовсім не інтерв'ю. Вийшла якась абетка життя. Футбольного – й не тільки.

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