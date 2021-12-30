Визначився наступний клуб Марлоса

Стало відомо, де Марлос продовжить кар'єру

Марлос після завершення контракту із Шахтарем вирішив продовжити кар'єру в Бразилії.

Про це повідомляє Globo.

Найближчими днями колишній півзахисник Шахтаря та збірної України підпише контракт із новим клубом.

Марлос обирає між пропозиціями бразильських Сан-Паулу, Атлетіко Паранаенсе та Атлетіко Мінейро. Також його запрошують клуби з ОАЕ та Катару, проте сам гравець схиляється до повернення на батьківщину.

У нинішньому сезоні Марлос зіграв за Шахтар 26 матчів, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.

Раніше, Марлос пояснив відхід з Шахтаря.