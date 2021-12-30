Визначився наступний клуб Марлоса

Джерело - espreso.tv.
Марлос після завершення контракту із Шахтарем вирішив продовжити кар'єру в Бразилії.
Про це повідомляє Globo.
Найближчими днями колишній півзахисник Шахтаря та збірної України підпише контракт із новим клубом.
Марлос обирає між пропозиціями бразильських Сан-Паулу, Атлетіко Паранаенсе та Атлетіко Мінейро. Також його запрошують клуби з ОАЕ та Катару, проте сам гравець схиляється до повернення на батьківщину.
У нинішньому сезоні Марлос зіграв за Шахтар 26 матчів, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.
Раніше, Марлос пояснив відхід з Шахтаря.