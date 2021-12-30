Жан Беленюк - найкращий спортсмен України 2021 року за версією Чемпіона
Вчора 20:38 393
Сафіуллін: Думка Говорової виявилася вище за думку президента федерації
Сьогодні 10:21 403
Бій Усика визнали подією року за версією The Ring
Сьогодні 09:44 521
Молодіжний чемпіонат світу скасовали після початку турніру
Сьогодні 07:45 1059
Етап Кубка світу в Антгольці відбудеться без глядачів
Вчора 22:31 495
В ООН занепокоєні зростанням ринку нелегальних ставок
Вчора 17:35 276
Ломаченко попросив уболівальників обрати йому наступного суперника
Вчора 17:22 3533
Стаховський: Тимощуку закрита дорога в Україну
Вчора 16:34 2882
Динамо може відправити 16 гравців у Динамо Бухарест
Вчора 15:55 1163
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Вчора 13:15 8152 3
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Визначився наступний клуб Марлоса

Сьогодні 11:30 553 0
Стало відомо, де Марлос продовжить кар'єру
Визначився наступний клуб Марлоса
#Марлос

Джерело - espreso.tv.

Марлос після завершення контракту із Шахтарем вирішив продовжити кар'єру в Бразилії.

Про це повідомляє Globo. 

Найближчими днями колишній півзахисник Шахтаря та збірної України підпише контракт із новим клубом. 

Марлос обирає між пропозиціями бразильських Сан-Паулу, Атлетіко Паранаенсе та Атлетіко Мінейро. Також його запрошують клуби з ОАЕ та Катару, проте сам гравець схиляється до повернення на батьківщину. 

У нинішньому сезоні Марлос зіграв за Шахтар 26 матчів, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.

Раніше, Марлос пояснив відхід з Шахтаря.

Коментарі ()