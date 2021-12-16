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Марлос пояснив відхід з Шахтаря

Сьогодні 08:45 805 0
Марлос прокоментував відхід з Шахтаря
Марлос пояснив відхід з Шахтаря
#Марлос

Джерело - sport.ua.

Український вінгер Марлос вперше пояснив свій відхід з Шахтаря, що стався через завершення терміну дії контракту.

Про це розповів сам футболіст.

"Словами не передати те, що я зараз відчуваю. Я ніколи не забуду все, що відчув за ці 10 років в Україні, особливо за останні вісім сезонів у футболці такого великого клубу. Саме тут я провів найкращі моменти свого життя. Я буду безмежно вдячний за те, що Шахтар зробив для мене та моєї родини.

У клубі я залишаю добрих друзів. Я назавжди збережу у своєму серці любов фанатів та повагу, яку всі співробітники відчували до мене усі ці роки. Тут я відзначав завоювання титулів, вигравав індивідуальні нагороди, отримував виклики до збірної України та насамперед виріс як професіонал і як людина. Можу сказати: спасибі за все, Шахтар", - зазначив Марлос.

Нагадаємо, Марлос веде переговори з Атлетіко Паранаенсе.

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