Марлос пояснив відхід з Шахтаря

Український вінгер Марлос вперше пояснив свій відхід з Шахтаря, що стався через завершення терміну дії контракту.

Про це розповів сам футболіст.

"Словами не передати те, що я зараз відчуваю. Я ніколи не забуду все, що відчув за ці 10 років в Україні, особливо за останні вісім сезонів у футболці такого великого клубу. Саме тут я провів найкращі моменти свого життя. Я буду безмежно вдячний за те, що Шахтар зробив для мене та моєї родини.

У клубі я залишаю добрих друзів. Я назавжди збережу у своєму серці любов фанатів та повагу, яку всі співробітники відчували до мене усі ці роки. Тут я відзначав завоювання титулів, вигравав індивідуальні нагороди, отримував виклики до збірної України та насамперед виріс як професіонал і як людина. Можу сказати: спасибі за все, Шахтар", - зазначив Марлос.