Керівництво Рубікону залишилося незадоволеним виступом команди

Відразу 12 футболістів Рубікона покинули клуб.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Клуб припинив співпрацю із захисниками Данилом Давиденком, Артемом Махоніним та Дмитром Мохначуком, півзахисниками Максимом Кулішем, Стівеном Ньянкою, Глібом Тетеруком, Вадимом Шутенко та Сергієм Островерхом, а також нападниками Євгеном Могилем та Олексієм Притуляком.

Закінчилися орендні угоди із захисником Рудольфом Сухомліновим та півзахисником Владиславом Ульянченком, права на яких належать Олімпіку.

Повідомляється, що керівництво Рубікону залишилося незадоволеним виступом команди в осінній частині сезону.

Нагадаємо, Костишин покинув Колос.