Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Колоса Денис Костишин залишив ковалівську команду.
Про це він повідомив у себе інстаграмі.
"Шалено складне прощання з рідним клубом. Саме таким він став для мене за ці роки. Клуб, який мені дав дуже багато. Але бувають такі моменти, що потрібно прощатися", - заявив гравець.
Актуально: Тотовицький підписав контракт із Колосом
"Я хочу сказати величезне спасибі всім, хто причетний до Колосу за всі ці роки: всьому персоналу клубу, усім працівникам, уболівальникам, тренерському штабу, усім пацанам, з якими я грав за цей час і Андрію Анатолійовичу - президент клубу".
Читайте також: Вишняк: Думаю, 5 людей покинуть Колос взимку
"Ця команда завжди була великою родиною. І те, яких цілей досягала команда – це фантастика. А емоції, які подарував мені Колос я точно запам'ятаю на все життя", - написав Костишин.
Переглянути цей допис в Instagram