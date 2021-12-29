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Костишин покинув Колос

Сьогодні 22:49 130 0
Хавбек повідомив, що залишив клуб
Костишин покинув Колос
#Колос, #Костишин

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Колоса Денис Костишин залишив ковалівську команду.

Про це він повідомив у себе інстаграмі.

"Шалено складне прощання з рідним клубом. Саме таким він став для мене за ці роки. Клуб, який мені дав дуже багато. Але бувають такі моменти, що потрібно прощатися", - заявив гравець.

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"Я хочу сказати величезне спасибі всім, хто причетний до Колосу за всі ці роки: всьому персоналу клубу, усім працівникам, уболівальникам, тренерському штабу, усім пацанам, з якими я грав за цей час і Андрію Анатолійовичу - президент клубу".

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"Ця команда завжди була великою родиною. І те, яких цілей досягала команда – це фантастика. А емоції, які подарував мені Колос я точно запам'ятаю на все життя", - написав Костишин.

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Допис, поширений Kostyshyn Denys 🤞🏻 (@kostyshyn_denys)

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