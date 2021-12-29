Переговори каталонського клубу з французом зірвалися

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Барселони Усман Дембеле не продовжить контракт з клубом.

Про це повідомляє журналіст Херард Ромеро.

Каталонський клуб не зміг домовитися з 24-річним хавбеком щодо умов нового договору, переговори зірвалися.

Чинна угода француза з синьо-гранатовими розрахована до літа 2022 року. Вже у січні Дембеле може розпочати переговори з іншими командами, а влітку піти безкоштовно.

Раніше повідомлялося, що Дембеле може перейти в клуб АПЛ.

Нагадаємо, Барселона побоюється, що у Дембеле коронавірус.