Джерело - Чемпіон.
Вінгер Барселони Усман Дембеле не продовжить контракт з клубом.
Про це повідомляє журналіст Херард Ромеро.
Каталонський клуб не зміг домовитися з 24-річним хавбеком щодо умов нового договору, переговори зірвалися.
Чинна угода француза з синьо-гранатовими розрахована до літа 2022 року. Вже у січні Дембеле може розпочати переговори з іншими командами, а влітку піти безкоштовно.
Раніше повідомлялося, що Дембеле може перейти в клуб АПЛ.
Нагадаємо, Барселона побоюється, що у Дембеле коронавірус.