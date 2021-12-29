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Барселона не продовжить контракт з Дембеле

Сьогодні 23:14 74 0
Переговори каталонського клубу з французом зірвалися
Барселона не продовжить контракт з Дембеле
#Барселона, #Дембеле

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Барселони Усман Дембеле не продовжить контракт з клубом.

Про це повідомляє журналіст Херард Ромеро.

Каталонський клуб не зміг домовитися з 24-річним хавбеком щодо умов нового договору, переговори зірвалися.

Чинна угода француза з синьо-гранатовими розрахована до літа 2022 року. Вже у січні Дембеле може розпочати переговори з іншими командами, а влітку піти безкоштовно.

Раніше повідомлялося, що Дембеле може перейти в клуб АПЛ.

Нагадаємо, Барселона побоюється, що у Дембеле коронавірус.

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