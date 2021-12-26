Француз може змінити клуб

Джерело - Mundo Deportivo.

Півзахисник Усман Дембеле досі не домовився про новий контракт з Барселоною.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Футболіст та його агент більше 10 днів не відповідають на пропозицію каталонського клубу.

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До 24-річного француза існує інтерес з АПЛ. Ньюкасл пропонує футболісту зарплату у розмірі 15 мільйонів євро на рік.

Також, Дембеле має пропозиції від Манчестер Юнайтед і Ліверпуля.

Раніше повідомлялося, що Дембеле вирішив залишитися у Барселоні.