Джерело - Mundo Deportivo.
Півзахисник Усман Дембеле досі не домовився про новий контракт з Барселоною.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Футболіст та його агент більше 10 днів не відповідають на пропозицію каталонського клубу.
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До 24-річного француза існує інтерес з АПЛ. Ньюкасл пропонує футболісту зарплату у розмірі 15 мільйонів євро на рік.
Також, Дембеле має пропозиції від Манчестер Юнайтед і Ліверпуля.
Раніше повідомлялося, що Дембеле вирішив залишитися у Барселоні.