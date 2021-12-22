Тотовицький підписав контракт із Колосом - ЗМІ

Андрій Тотовицький знайшов новий клуб

Джерело - Чемпіон.

Експівзахисник Десни Андрій Тотовицький став гравцем Колоса.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

За інформацією джерела, футболіст уже підписав контракт з клубом із Ковалівки. 28-річний гравець приєднався до нової команди у статусі вільного агента, оскільки чернігівці раніше вирішили не продовжувати співпрацю з Андрієм.

У поточному сезоні УПЛ Тотовицький провів 13 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Тотовицький визначився з новою командою.