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Тотовицький підписав контракт із Колосом - ЗМІ

Сьогодні 12:07 96 0
Андрій Тотовицький знайшов новий клуб
Тотовицький підписав контракт із Колосом - ЗМІ

Джерело - Чемпіон.

Експівзахисник Десни Андрій Тотовицький став гравцем Колоса.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

За інформацією джерела, футболіст уже підписав контракт з клубом із Ковалівки. 28-річний гравець приєднався до нової команди у статусі вільного агента, оскільки чернігівці раніше вирішили не продовжувати співпрацю з Андрієм.

У поточному сезоні УПЛ Тотовицький провів 13 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Тотовицький визначився з новою командою.

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