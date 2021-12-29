Джерело - офіційний сайт БАТЕ.
Український нападник Дмитро Юсов покинув БАТЕ.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У форварда закінчився контракт клубом.
За рік у команді він провів 15 матчів, у яких забив 5 голів та зробив 1 асист.
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Джерело - офіційний сайт БАТЕ.
Український нападник Дмитро Юсов покинув БАТЕ.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У форварда закінчився контракт клубом.
За рік у команді він провів 15 матчів, у яких забив 5 голів та зробив 1 асист.