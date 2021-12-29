У форварда закінчився контракт клубом

Джерело - офіційний сайт БАТЕ.

Український нападник Дмитро Юсов покинув БАТЕ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У форварда закінчився контракт клубом.

За рік у команді він провів 15 матчів, у яких забив 5 голів та зробив 1 асист.