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Юсов пішов із БАТЕ

Сьогодні 20:49 160 0
У форварда закінчився контракт клубом
Юсов пішов із БАТЕ
#БАТЕ, #Юсов

Джерело - офіційний сайт БАТЕ.

Український нападник Дмитро Юсов покинув БАТЕ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У форварда закінчився контракт клубом.

За рік у команді він провів 15 матчів, у яких забив 5 голів та зробив 1 асист.

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