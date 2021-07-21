Джерело - офіційний сайт БАТЕ.
Український форвард Іслочі Дмитро Юсов перейшов у БАТЕ.
Про це повідомляє прес-служба "вовків".
Сьогодні клуби уклали трансферну угоду.
Нагадаємо, Лукашенко провів білоруських спортсменів на Олімпійські ігри.
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Джерело - офіційний сайт БАТЕ.
Український форвард Іслочі Дмитро Юсов перейшов у БАТЕ.
Про це повідомляє прес-служба "вовків".
Сьогодні клуби уклали трансферну угоду.
Нагадаємо, Лукашенко провів білоруських спортсменів на Олімпійські ігри.