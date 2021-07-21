 Український нападник Юсов перейшов у БАТЕ | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Український нападник Юсов перейшов у БАТЕ

Сьогодні 09:24 191 0
Раніше форвард виступав за Іслоч
Український нападник Юсов перейшов у БАТЕ
#БАТЕ, #Юсов

Джерело - офіційний сайт БАТЕ.

Український форвард Іслочі Дмитро Юсов перейшов у БАТЕ.

Про це повідомляє прес-служба "вовків".

Сьогодні клуби уклали трансферну угоду.

Нагадаємо, Лукашенко провів білоруських спортсменів на Олімпійські ігри.

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