Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Спеції Віктор Коваленко здав позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Також захворів один із членів тренерського штабу.
Нагадаємо, Шевченко здав позитивний тест на коронавірус.
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Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Спеції Віктор Коваленко здав позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Також захворів один із членів тренерського штабу.
Нагадаємо, Шевченко здав позитивний тест на коронавірус.