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Коваленко здав позитивний тест на коронавірус

Сьогодні 17:28 51 0
Українець захворів на COVID-19
Коваленко здав позитивний тест на коронавірус
#Віктор Коваленко, #Спеція

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Спеції Віктор Коваленко здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Також захворів один із членів тренерського штабу.

Нагадаємо, Шевченко здав позитивний тест на коронавірус.

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