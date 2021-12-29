Баварія побореться за хавбека Ювентуса з Тоттенгемом

Шведський півзахисник може покинути Ювентус

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Півзахисник Ювентуса Деян Кулусевські може залишити клуб у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Відразу кілька європейських клубів претендують на 21-річного хавбека – це Тоттенгем та Арсенал, про інтерес яких повідомлялося раніше, а також Баварія.

Швед давно знаходиться у шорт-листі босів мюнхенського клубу.

У керівництва Ювентуса немає наміру продати Кулусевські взимку, проте клуб відпустить його, якщо отримає прийнятну пропозицію – у розмірі 35-40 мільйонів євро.

Нагадаємо, Ювентус і Фіорентина можуть зробити обмін гравцями.