Баварія побореться за хавбека Ювентуса з Тоттенгемом

Джерело - La Gazzetta dello Sport.
Півзахисник Ювентуса Деян Кулусевські може залишити клуб у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Відразу кілька європейських клубів претендують на 21-річного хавбека – це Тоттенгем та Арсенал, про інтерес яких повідомлялося раніше, а також Баварія.
Швед давно знаходиться у шорт-листі босів мюнхенського клубу.
У керівництва Ювентуса немає наміру продати Кулусевські взимку, проте клуб відпустить його, якщо отримає прийнятну пропозицію – у розмірі 35-40 мільйонів євро.
Нагадаємо, Ювентус і Фіорентина можуть зробити обмін гравцями.