Угода може коштувати "канонірам" 40 млн євро

Джерело - La Repubblica.

Арсенал активно працює над трансфером півзахисника Ювентуса Деяна Кулусевського.

Про це повідомляє La Repubblica.

Лондонський клуб готовий запропонувати за шведа 30+5 млн євро. Ювентус вимагає за гравця 40 млн євро.

Крім Арсеналу, інтерес до Деяна проявляє Тоттенгем. Спортивний директор "шпор" Фабіо Паратічі, який раніше працював у Ювентусі, – великий шанувальник правого вінгера. Він хоче підписати Кулусевські, щоб підсилити команду Антоніо Конте.

Нагадаємо, Ювентус і Фіорентина можуть зробити обмін гравцями.