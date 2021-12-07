Джерело - La Repubblica.
Арсенал активно працює над трансфером півзахисника Ювентуса Деяна Кулусевського.
Про це повідомляє La Repubblica.
Лондонський клуб готовий запропонувати за шведа 30+5 млн євро. Ювентус вимагає за гравця 40 млн євро.
Крім Арсеналу, інтерес до Деяна проявляє Тоттенгем. Спортивний директор "шпор" Фабіо Паратічі, який раніше працював у Ювентусі, – великий шанувальник правого вінгера. Він хоче підписати Кулусевські, щоб підсилити команду Антоніо Конте.
Нагадаємо, Ювентус і Фіорентина можуть зробити обмін гравцями.