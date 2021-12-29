Фани "гірників" обрали найкращого футболіста року

Джерело - Чемпіон.

Півзахисника Шахтаря Михайла Мудрика визнали найкращим гравцем клубу в 2021 році за версією вболівальників.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

В опитуванні взяли участь 11 455 уболівальників.

Мудрик набрав 3018 голосів і випередив Тараса Степаненка (2448) та Марлоса (1784).

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Також в опитуванні брали участь Манор Соломон, Анатолій Трубін, Лассіна Траоре та Андрій Пятов.

Мудрик провів за "гірників" вже 26 поєдинків і забив 2 м'ячі, а в листопаді та грудні був визнаний найкращим гравцем місяця.

Нагадаємо, Мудрик, Забарний і Трубін увійшли до ТОП-50 найкращих гравців молодше 21 року.