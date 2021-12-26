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Мудрик, Забарний і Трубін увійшли до ТОП-50 найкращих гравців молодше 21 року

Сьогодні 22:19 195 0
Визначилися найкращі молодці гравці
Мудрик, Забарний і Трубін увійшли до ТОП-50 найкращих гравців молодше 21 року
#Динамо Київ, #Забарний, #Мудрик, #Нещерет, #Трубін, #Шахтар

Джерело - Foot Mercato.

Чотири українські футболісти увійшли до рейтингу найкращих футболістів світу молодше 21 року за підсумками року.

Про це повідомляє Foot Mercato.

У номінації за найкращого воротаря Анатолій Трубін з Шахтаря поступився лише голкіперу Лідса Ілану Мел'є. Також у списку найкращих воротарів є Руслан Нещерет з Динамо.

Серед найкращих захисників - Ілля Забарний 2 очки з Динамо, а серед гравців атаки – хавбек Шахтаря Михайло Мудрик.

Також у рейтингу є вінгер Шахтаря Тете 2 бали.

Нагадаємо, Бентфорд запропонував 12 млн євро за Мудрика.

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