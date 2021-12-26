Мудрик, Забарний і Трубін увійшли до ТОП-50 найкращих гравців молодше 21 року

Джерело - Foot Mercato.
Чотири українські футболісти увійшли до рейтингу найкращих футболістів світу молодше 21 року за підсумками року.
Про це повідомляє Foot Mercato.
У номінації за найкращого воротаря Анатолій Трубін з Шахтаря поступився лише голкіперу Лідса Ілану Мел'є. Також у списку найкращих воротарів є Руслан Нещерет з Динамо.
Серед найкращих захисників - Ілля Забарний 2 очки з Динамо, а серед гравців атаки – хавбек Шахтаря Михайло Мудрик.
Також у рейтингу є вінгер Шахтаря Тете 2 бали.
Нагадаємо, Бентфорд запропонував 12 млн євро за Мудрика.