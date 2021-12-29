Динамо може відправити 16 гравців у Динамо Бухарест

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу хоче кадрово допомогти рідному клубу.

Стали відомі гравці Динамо, які можуть відправитись в оренду у Динамо Бухарест.

Про це повідомляє Gsp.

Напередодні наставник бухарестського Динамо Флавіус Стойкан заявив, що Луческу буде готовий надати йому гравців задля подолання кризи. Румунський

Усі вони нині виступають в оренді за Чорноморець, який близький до зміни власника і тотальної перебудови. Відтак, гравці потребуватимуть ігрової практики в іншому місці.

У Бухарест вже взимку можуть вирушити Георгій Цітаішвілі, Владислав Кучерук (обидва – чемпіони світу зі збірною України U-20), Крістіан Біловар, Роман Вантух, Денис Кузик, Данило Скорко, Мохаммед Кадірі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Богдан Білошевський, Євген Смирний, Ярослав Надольський, Вадим Мащенко, Євген Ісаєнко, Владислав Ванат чи Данило Сухоручко.

Нагадаємо, Шапаренко - найкращий гравець Динамо у 2021 році.