Манчестер Сіті не буде шукати заміну Торресу

Манчестер Сіті не буде витрачати кошти

Манчестер Сіті не підписуватиме гравця на заміну півзахиснику Феррану Торресу, який перейшов до Барселони.

Про це повідомляє The Times.

Клуб збирається надати більше ігрового часу молодим гравцям. Зокрема, ігрову практику в основній команді може отримати 19-річний хавбек Коул Палмер.

Барселона оголосила про перехід Торреса 28 грудня. Він підписав контракт до 2027 року. Сума трансферу становить 55 мільйонів євро, ще 10 мільйонів Ман Сіті може отримати у вигляді бонусів.

Нагадаємо, Барселона відмовилась від трансферів Стерлінга та Зієша.