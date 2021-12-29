Манчестер Сіті не буде шукати заміну Торресу

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Сіті не підписуватиме гравця на заміну півзахиснику Феррану Торресу, який перейшов до Барселони.
Про це повідомляє The Times.
Клуб збирається надати більше ігрового часу молодим гравцям. Зокрема, ігрову практику в основній команді може отримати 19-річний хавбек Коул Палмер.
Барселона оголосила про перехід Торреса 28 грудня. Він підписав контракт до 2027 року. Сума трансферу становить 55 мільйонів євро, ще 10 мільйонів Ман Сіті може отримати у вигляді бонусів.
Нагадаємо, Барселона відмовилась від трансферів Стерлінга та Зієша.