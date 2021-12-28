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Барселона відмовилась від трансферів Стерлінга та Зієша

Сьогодні 09:25 247 0
Барселона визначилась із зимовими трансферами
Барселона відмовилась від трансферів Стерлінга та Зієша
Фото - gettyimages
#Барселона

Джерело - isport.ua.

Вінгер Манчестер Сіті Ферран Торрес найближчим часом офіційно стане гравцем Барселони.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

21-річний іспанець пройде медогляд та підпише контракт зі своєю новою командою.

Клуби вже погодили всі деталі трансферу та підписали документи. Раніше стало відомо, що сума трансферу склала 55 млн євро плюс ще 10 млн як бонуси.

Торрес стане єдиним новачком Барселони у січні на своїй позиції. Каталонці не намагатимуться підписати Рахіма Стерлінга (Манчестер Сіті) та Хакіма Зієша (Челсі), якими цікавилися раніше.

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