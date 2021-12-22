Футболіст залишить донецький клуб

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар не планує продовжувати контракт з 32-річним вінгером Євгеном Коноплянкою.

Про це повідомляє ведучий ТаТоТаке Андрій Сеньків.

Головний тренер команди Роберто Де Дзербі не розраховує на гравця.

Також наголошується, що у Шахтарі Коноплянка отримує близько 2,5 млн гривень на рік, і тому, щоб знайти собі інший клуб, йому доведеться суттєво урізати свої фінансові апетити. Нагадаємо, що угода сторін розрахована до кінця цього сезону.

Нинішнього сезону Коноплянка не зіграв жодного матчу в УПЛ - він двічі виходив на заміну у літніх матчах кваліфікації Ліги чемпіонів, при цьому частину сезону футболіст пропустив через травму.

Раніше, колишній гравець Шахтаря очолив Динамо (Бухарест).