Шахтар поверне з Ворскли Бондаренка та Вакулу

Ворсклу під час зимової паузи залишить щонайменше чотири футболісти.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Два з них орендовані полтавцями у Шахтаря - йдеться про захисника Валерія Бондаренка та півзахисника Владислава Вакулу. Обидва повернуться до донецького клубу, де й прийматимуть рішення щодо їх подальшого кар'єрного шляху.

Бондаренко та Вакула перейшли до Ворскли влітку на правах короткострокових оренд. Перший провів за полтавців 6 матчів, другий – 8.

Також Ворскла планує розлучитися із двома легіонерами - Mкомолою з Танзанії та Конате з Кот-д’Івуару, які минулої осені виступали за юніорський склад полтавців.

Нагадаємо, Ворскла підпише нападника Динамо.