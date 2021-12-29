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Шахтар поверне з Ворскли Бондаренка та Вакулу

Сьогодні 12:27 114 0
Шахтар поверне з Ворскли Бондаренка та Вакулу
#Ворскла, #Шахтар

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Ворсклу під час зимової паузи залишить щонайменше чотири футболісти.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Два з них орендовані полтавцями у Шахтаря - йдеться про захисника Валерія Бондаренка та півзахисника Владислава Вакулу. Обидва повернуться до донецького клубу, де й прийматимуть рішення щодо їх подальшого кар'єрного шляху.

Бондаренко та Вакула перейшли до Ворскли влітку на правах короткострокових оренд. Перший провів за полтавців 6 матчів, другий – 8.

Також Ворскла планує розлучитися із двома легіонерами - Mкомолою з Танзанії та Конате з Кот-д’Івуару, які минулої осені виступали за юніорський склад полтавців.

Нагадаємо, Ворскла підпише нападника Динамо.

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