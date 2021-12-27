Владислав Кулач взимку може змінити клуб

Ворскла хоче взяти в оренду у Динамо нападника Владислава Кулача, який раніше вже виступав за полтавців.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Не виключено, що полтавці у переговорах з Динамо піднімуть питання повноцінного викупу контракту гравця.

Владислав перейшов до Динамо з Ворскли минулого літа на правах вільного агента. Цього сезону Кулач провів за Динамо 5 матчів у всіх турнірах, де забив один гол

Орієнтовна вартість футболіста становить 1 млн євро.

Раніше, Де Дзербі включив двох футболістів Динамо у трійку найкращих гравців року.