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Маркевич назвав найкращого молодого гравця року

Сьогодні 11:11 183 0
Мирон Маркевич прокоментував гру Михайла Мудрика
Маркевич назвав найкращого молодого гравця року
#Маркевич, #Мудрик

Джерело - footboom.com.

Хавбек Шахтаря Михайло Мудрик - є найкращим молодим гравцем року в Україні.

Про це розповів колишній наставник збірної України Мирон Маркевич у коментарі FootBoom.

"Найкращий молодий гравець року – Михайло Мудрик із Шахтаря. Він один із тих, хто грає вперед. Робить це на швидкості, намагається ефективно діяти на атаку, обігрує, загострює гру. У нас мало таких футболістів.

Здебільшого, футбол в Україні – це передачі впоперек поля та назад. А Мудрик – це зовсім інше. Він загострює та хоче грати швидко, вперед. Намагається показувати такий футбол, який подобається глядачам. Не просто так йому на Сантьяго Бернабеу аплодували. Там люди розуміються на футболі", – відзначив Маркевич.

Нагадаємо, Мудрик, Забарний і Трубін увійшли до ТОП-50 найкращих гравців молодше 21 року.

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