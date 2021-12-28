Маркевич назвав найкращого молодого гравця року

Хавбек Шахтаря Михайло Мудрик - є найкращим молодим гравцем року в Україні.

Про це розповів колишній наставник збірної України Мирон Маркевич у коментарі FootBoom.

"Найкращий молодий гравець року – Михайло Мудрик із Шахтаря. Він один із тих, хто грає вперед. Робить це на швидкості, намагається ефективно діяти на атаку, обігрує, загострює гру. У нас мало таких футболістів.

Здебільшого, футбол в Україні – це передачі впоперек поля та назад. А Мудрик – це зовсім інше. Він загострює та хоче грати швидко, вперед. Намагається показувати такий футбол, який подобається глядачам. Не просто так йому на Сантьяго Бернабеу аплодували. Там люди розуміються на футболі", – відзначив Маркевич.