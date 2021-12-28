Луческу готовий відправити 12 гравців у Динамо Бухарест

Румунський клуб наразі аналізує пропозицію киян

Київське Динамо може допомогти бухарестському Динамо покращити становище у чемпіонаті Румунії.

Про це повідомляє Sport.ro.

Новоспечений коуч румунської команди Флавіус Стойкан, який грав під керівництвом Мірчі Луческу за Шахтар, підтвердив пресі, що отримав від боса киян список із 12 прізвищ гравців, яких "біло-сині" готові відправити до Румунії.

Очікується, що найближчим часом Стойкан проаналізує пропозицію з Києва, після чого сторони розпочнуть предметне обговорення питання.

Нагадаємо, Евертон узгодив із Динамо всі деталі трансферу Миколенка.