Руслан Маліновський - найкращий футболіст України 2021 року за версією Чемпіона
Вчора 20:00 952 1
Дженоа Шевченка може підписати форварда Спартака
Сьогодні 13:55 249
Луческу готовий відправити 12 гравців у Динамо Бухарест
Сьогодні 13:29 404
Мхітарян стане спортивним директором російського Краснодара
Сьогодні 12:37 711
Ломаченко звинуватив Мейвезера у зриві чемпіонського бою
Сьогодні 12:12 573
Маркевич назвав найкращого молодого гравця року
Сьогодні 11:11 391
Джима та Підручний представлятимуть Україну в Різдвяній гонці
Сьогодні 10:14 1203
Він подобався Венгеру і їхав в Лондон підписувати контракт... Життя та смерть Іллі Цимбаларя
Сьогодні 09:53 15865
Зоря підписала Юрченка
Вчора 12:40 1746
Луческу - найкращий тренер року в УПЛ
Вчора 11:55 482
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Луческу готовий відправити 12 гравців у Динамо Бухарест

Сьогодні 13:29 404 0
Румунський клуб наразі аналізує пропозицію киян
Луческу готовий відправити 12 гравців у Динамо Бухарест
#Динамо Київ, #Динамо Бухарест

Джерело - sport.ua.

Київське Динамо може допомогти бухарестському Динамо покращити становище у чемпіонаті Румунії.

Про це повідомляє Sport.ro.

Новоспечений коуч румунської команди Флавіус Стойкан, який грав під керівництвом Мірчі Луческу за Шахтар, підтвердив пресі, що отримав від боса киян список із 12 прізвищ гравців, яких "біло-сині" готові відправити до Румунії.

Очікується, що найближчим часом Стойкан проаналізує пропозицію з Києва, після чого сторони розпочнуть предметне обговорення питання.

Нагадаємо, Евертон узгодив із Динамо всі деталі трансферу Миколенка.

Коментарі ()