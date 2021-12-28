Мхітарян працюватиме у Краснодарі

Півзахисник Роми Генріх Мхітарян після завершення кар'єри стане спортивним директором Краснодара.

Про це повідомляє armsport.am.

За даними джерела, 32-річний хавбек досяг усної домовленості із власником російського клубу Сергієм Галицьким. Після завершення професійної кар'єри гравця Генріх обійме посаду в структурі Краснодара.

Відзначається, що Мхітаряна не цікавить перехід до російських клубів як футболіста.

Цього сезону Мхітарян зіграв 23 матчі, забив два м'ячі та зробив п'ять результативних передач. Контракт півзахисника із клубом розрахований до літа 2022 року.

Раніше, Мхітарян відмовив Зеніту та Краснодару.