Антоніо Рюдігер влітку змінить клуб

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер влітку стане гравцем Реала.

Про це повідомляє AS.

Футболіст перебереться в стан "вершкових" як вільний агент. Представники Рюдігера вже домовилися з Реалом про перехід.

У Мадриді захисник отримуватиме 10 млн євро, а також підпише підписний бонус у розмірі 10 млн.

Очікується, що попередній контракт із Реалом Рюдігер отримає вже в січні.

Цього сезону Рюдігер провів 24 матчі, в яких забив два голи і оформив 4 асисти.

Нагадаємо, Челсі провалило переговори з ключовим оборонцем.