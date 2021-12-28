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Рюдігер влітку перейде у Реал

Сьогодні 11:44 128 0
Антоніо Рюдігер влітку змінить клуб
Рюдігер влітку перейде у Реал
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Рюдігер, #Челсі

Джерело - sport.ua.

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер влітку стане гравцем Реала.

Про це повідомляє AS.

Футболіст перебереться в стан "вершкових" як вільний агент. Представники Рюдігера вже домовилися з Реалом про перехід.

У Мадриді захисник отримуватиме 10 млн євро, а також підпише підписний бонус у розмірі 10 млн.

Очікується, що попередній контракт із Реалом Рюдігер отримає вже в січні.

Цього сезону Рюдігер провів 24 матчі, в яких забив два голи і оформив 4 асисти.

Нагадаємо, Челсі провалило переговори з ключовим оборонцем.

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