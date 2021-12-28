Джерело - sport.ua.
Захисник Челсі Антоніо Рюдігер влітку стане гравцем Реала.
Про це повідомляє AS.
Футболіст перебереться в стан "вершкових" як вільний агент. Представники Рюдігера вже домовилися з Реалом про перехід.
У Мадриді захисник отримуватиме 10 млн євро, а також підпише підписний бонус у розмірі 10 млн.
Очікується, що попередній контракт із Реалом Рюдігер отримає вже в січні.
Цього сезону Рюдігер провів 24 матчі, в яких забив два голи і оформив 4 асисти.
Нагадаємо, Челсі провалило переговори з ключовим оборонцем.