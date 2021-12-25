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Коутінью може перейти в клуб АПЛ

Сьогодні 19:04 126 0
Гравець не хоче знижувати зарплату
Коутінью може перейти в клуб АПЛ
#Барселона, #Коутінью

Джерело - Diario Sport.

Інтерес до півзахисника Барселони Філіппе Коутінью проявляють кілька англійських клубів.

Про це повідомляє Diario Sport.

Агенти бразильця роблять все, щоб знайти йому клуб в АПЛ, проте висока зарплата гравця – серйозна перешкода трансферу. У Барселоні хавбек отримує понад 14 мільйонів євро на рік.

Мета Коутіньо – повернутися до АПЛ. Агенти гравця спілкуються з багатьма клубами, але Філіппе і чути не хоче про перехід у Ньюкасл. Інтерес до бразильця виявляють Евертон, Арсенал та Тоттенгем.

Ліверпуль не зацікавлений у поверненні хавбека.

Нагадаємо, Барселона планує масштабну перебудову влітку.

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