Півзахисник Челсі Жоржиньйо відіграв важливу роль у перемозі збірної Італії на чемпіонаті Європи.

Про це розповів головний тренер національної команди Італії Роберто Манчіні.

"Жоржиньйо заслужив Золотий м'яч за те, що зробив разом із збірною Італії на Євро. Він був важливим гравцем. Я запам'ятав пенальті у матчі з Іспанією, а не два 11-метрові, які він не реалізував. Він продовжує бити пенальті, тому я не бачу якихось проблем", — відзначив Манчіні.