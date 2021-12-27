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Реал хоче безплатно підписати Мбаппе

Сьогодні 13:44 224 0
Мбаппе влітку стане гравцем Реала
Реал хоче безплатно підписати Мбаппе
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Реал Мадрид

Джерело - xsport.ua.

Реал впевнений у підписанні нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе влітку.

Про це повідомляє AS.

Мадридський клуб вважає, що бажання форварда перейти до їхньої команди досить велике, а тому іспанський гранд і не вестиме переговори про перехід у січні.

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Парижани ще сподіваються на продовження контракту і навіть готові піти на умови гравця, але той поки що не погоджується.

У вересні Реал був готовий заплатити 180 мільйонів євро за Мбаппе, але ПСЖ відхилив усі пропозиції від мадридців.

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