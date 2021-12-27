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Реал не може знайти покупця на Іско

Сьогодні 14:14 190 0
Реал хоче позбутися Іско
Реал не може знайти покупця на Іско
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид

Джерело - football24.ua.

Реал намагається знайти покупця на володаря Golden Boy-2012 - Іско.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Контракт Іско розрахований до літа, але Реал готовий відпустити 29-річного хавбека вже взимку за копійки. Півзахисник зараз має однаковий статус з глибокими дублерами – Луніним, Вальєхо та Маріано. Ці гравці місяцями не виходять на поле і чекають шансу у кубкових змаганнях.

Нагадаємо, 8 років тому Реал придбав Іско у Малаги за 30 млн євро. Сьогодні Transfermarkt оцінює хавбека у 15 млн.

Раніше, Реал повісив цінник на Іско.

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