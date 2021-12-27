Реал не може знайти покупця на Іско

Реал хоче позбутися Іско

Реал намагається знайти покупця на володаря Golden Boy-2012 - Іско.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Контракт Іско розрахований до літа, але Реал готовий відпустити 29-річного хавбека вже взимку за копійки. Півзахисник зараз має однаковий статус з глибокими дублерами – Луніним, Вальєхо та Маріано. Ці гравці місяцями не виходять на поле і чекають шансу у кубкових змаганнях.

Нагадаємо, 8 років тому Реал придбав Іско у Малаги за 30 млн євро. Сьогодні Transfermarkt оцінює хавбека у 15 млн.

Раніше, Реал повісив цінник на Іско.