Реал повісив цінник на Іско

Джерело - isport.ua.
Керівництво мадридського Реала встановило цінник на півзахисника Іско.
Про це повідомляє Calciomercato.
Боси вершкових планують позбутися від 29-річного іспанця вже цього літа. Реал має намір виручити з продажу Іско 20 мільйонів євро.
У послугах гравця зацікавлений італійський Мілан. При цьому відомо, що італійці не збираються платити хавбеку стільки ж, скільки він отримує в Реалі (8 млн євро). Заради можливого переходу Іско доведеться піти на зниження зарплати.
Нагадаємо, футболіст захищає кольори Реала з 2013 року. У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Іско провів 25 матчів, віддавши два асисти.
Раніше, Лунін залишиться в Реалі і отримає ігрову практику.