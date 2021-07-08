Реал повісив цінник на Іско

Хавбек може покинути Королівський клуб

Керівництво мадридського Реала встановило цінник на півзахисника Іско.

Про це повідомляє Calciomercato.

Боси вершкових планують позбутися від 29-річного іспанця вже цього літа. Реал має намір виручити з продажу Іско 20 мільйонів євро.

У послугах гравця зацікавлений італійський Мілан. При цьому відомо, що італійці не збираються платити хавбеку стільки ж, скільки він отримує в Реалі (8 млн євро). Заради можливого переходу Іско доведеться піти на зниження зарплати.

Нагадаємо, футболіст захищає кольори Реала з 2013 року. У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Іско провів 25 матчів, віддавши два асисти.

Раніше, Лунін залишиться в Реалі і отримає ігрову практику.