Президент Дніпра-1 назвав ціну Довбика

Дніпро-1 не продасть форварда Артема Довбика менш ніж за 10 млн євро.

Про це розповів президент клубу з Дніпра Юрій Береза.

"У Довбика контракт з нашим клубом ще на два роки.

Гідні у грошовому плані пропозиції ми завжди готові розглядати. Довбик має чітко розуміти, який клуб та чемпіонат йому підходить. Сьогодні він знає собі ціну.

По-перше, це має бути цифра із шістьма нулями і більше десяти мільйонів євро. За меншу суму навіть розмови не буде", - відзначив Береза.