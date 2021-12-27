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Президент Дніпра-1 назвав ціну Довбика

Сьогодні 11:40 354 0
Юрій Береза прокоментував пропозиції щодо нападника Артема Довбика
Президент Дніпра-1 назвав ціну Довбика
#Довбик

Джерело - fanday.net.

Дніпро-1 не продасть форварда Артема Довбика менш ніж за 10 млн євро.

Про це розповів президент клубу з Дніпра Юрій Береза.

"У Довбика контракт з нашим клубом ще на два роки.

Гідні у грошовому плані пропозиції ми завжди готові розглядати. Довбик має чітко розуміти, який клуб та чемпіонат йому підходить. Сьогодні він знає собі ціну.

По-перше, це має бути цифра із шістьма нулями і більше десяти мільйонів євро. За меншу суму навіть розмови не буде", - відзначив Береза.

Нагадаємо, Довбик визначився з ТОП-чемпіонатом, де може продовжити кар'єру.

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