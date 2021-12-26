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Севілья має намір придбати Марсьяля

Сьогодні 21:22 156 0
МЮ готовий віддати 26-річного футболіста в оренду
Севілья має намір придбати Марсьяля
#Манчестер Юнайтед, #Марсьяль, #Севілья

Джерело - Estadio Deportivo.

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль може перейти до Севільї.

Про це повідомляє Estadio Deportivo.

Придбання француза – пріоритет для головного тренера клубу Хулена Лопетегі.

МЮ готовий віддати 26-річного футболіста в оренду, і сам Марсьяль, як повідомлялося раніше, теж хотів би перейти до Севільї.

Перешкодою є висока зарплата француза. Стверджується, що він отримує 8 млн євро за сезон, і іспанській команді доведеться за півроку виплатити 4 млн - непідйомну для неї суму.

Севілья буде змушена або домовитися з МЮ про часткову компенсацію зарплати, або переконати футболіста зменшити зарплатню.

Нагадаємо, Корінтіанс хоче підписати Кавані.

Також, Манчестер Юнайтед не збирається продавати Погба.

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