Козловський: Маркевич - душа Руху

Український фахівець Мирон Маркевич не міг стати головним тренером Руху.

Про це розповів президент львівського клубу Григорій Козловський.

"Маркевич – частина Руху. Його батько Богдан Маркевич багато прикладався до історії клубу. Як я як президент можу стати головним тренером клубу? Я є цей клуб. Мирон Маркевич є цей клуб. Його батько назвав його Рухом.

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Маркевич – більше ніж головний тренер, він душа цього клубу. Мені важко це пояснити людям, які не знають наших стосунків. Ми навіть народилися в один день із різницею у 20 років. Ми завжди з ним жартуємо: "Це ж треба, що два таких безнадійно хворих та закоханих у футбол людей зійшлися в одному місті, ще й одного дня народилися", – сказав Козловський.